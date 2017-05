Líderes comunales en Rafael Uribe Uribe denuncian irregularidades en contratos

La alcaldía local de Rafael Uribe Uribe ha cambiado de alcalde en cinco oportunidades. La Personería de Bogotá ya había advertido sobre irregularidades detectadas en varios contratos y ahora los líderes comunales, con pruebas en mano, ratifican estas denuncias.

“Encontramos muchos sobrecostos, por ejemplo, unos afiches que cuestan $5 millones en realidad valen $400.000. Sobrecostos en un contrato de $1.086 millones le añadieron $400 millones más”, manifestó Ferney Idrobo, vocero de los líderes comunales de la comunidad.

El último alcalde local que estuvo en el mandato fue Álvaro Mejía. Caracol Radio pidió una respuesta tras estas denuncias y el hombre manifestó que “esos contratos fueron suscritos en diciembre de 2016. Yo me posesiono como alcalde el 10 de enero. No tengo nada que ver. Pero efectivamente encontramos algunas inconsistencias”, explicó el ex alcalde local.

La Secretaría de Gobierno dijo que ellos también detectaron irregularidades en la contratación en esa alcaldía y que todo fue puesto en conocimiento de la Personería y la Procuraduría General de la Nación y están a la espera de que estos entes de control actúen en este caso y busquen a los responsables del detrimento patrimonial.