El terreno que está sobre el colector Egoyá es 'una gelatina': expertos

El riesgo por el deterioro que presenta el colector Egoya hace necesaria una intervención urgente..

Y es que según Alexander Galindo, director de la Gestión del Riesgo de Pereira, el sector sobre el cual está el colector es catalogado en riesgo inminente debido a que la estructura de su construcción es de hace más de 70 años.

"Por la fragilidad que tiene Egoyá podríamos tener varias situaciones. Lo primero que el colector colapse y eso significaría hundimiento en la vía y en edificaciones, generando colapso de los edificios. Pero además hemos identificado a lo largo de los años que como es una zona de relleno, el hecho de intervenir el colector no quiere decir que desaparezca, la condición siempre será la misma, porque es como una gelatina, la onda siempre se va a ampliar en la misma zona, o sea que la condición de riesgo siempre será la misma. Además como tenemos una quebrada por debajo, si el colector colapsa, a donde se nos irá el agua? va a empezar a buscar salidas y puede llegar a ocasionar socavación en otras zonas", explicó Galindo.

101 establecimientos comerciales Y 55 oficiales, más las viviendas, son las edificaciones que se encuentran en la zona de riesgo.

Justamente ante el panorama que no es alentador, representantes de diferentes gremios le pidieron al alcalde de Pereira, que las obras del Egoyá, las realicé a través de valorización.

Mauricio Vega Lemus, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, expresó que las personas que se beneficien con las obras deberían pagar valorización, "no conocíamos la dimensión de la gravedad de ese problema, salvo la gente que ha estado en esas juntas. Ahí comparto que pensemos en la valorización, al alcalde le faltan tres años de mandato y no podemos condenar a la ciudad a no desarrollarse, a no hacer obras por un compromiso de campaña de no hacer valorización, pero era no hacer valorizaciones mal hechas", indicó.

El alcalde Juan Pablo Gallo, expresó que no realizará valorización por ser un compromiso con la ciudadanía.