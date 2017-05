“Lo más duro fue luchar contra el sistema educativo”: papá de Fernando Gaviria

La carrera más dura que corrió la familia Gaviria y en especial don Hernando Gaviria, padre del campeón de la regularidad en el Giro de Italia 100 años, fue contra los rectores de los colegios donde estudiaba el muchacho, pues nunca fueron flexibles ni comprendieron el diamante que tenían en sus manos y bloquearon la formación deportiva del hoy pedalista de élite.

“Nos sentimos plenos y realizados con la labor hecha. Hay varias cosas que uno tuvo que pasar: Una de las que yo digo es que la educación, entre paréntesis, es un problema para alcanzar estos logros. Hay que pensar en algo en los colegios en una forma para ser más flexibles con los deportistas para que salgan a flote, porque si no hubiese sido por lo que yo hice en contra de los mismos rectores, Fernando no tendría este gran instrumento, hay que entender que es otra forma de vida y que es valedera. A veces cometemos ese error. No les damos la oportunidad ni en la cultura ni en el deporte, pensamos que lo único es meterlos en un salón de clases y ahí están bien…”, reveló don Hernando Gaviria, a través de Caracol Radio.

Y es que, además de los esfuerzos normales que deben hacer los padres cuando un hijo se dedica al deporte de alto rendimiento, a don Hernando Gaviria le tocó literalmente ir en contra de los rectores de los colegios donde estudiaba su hijo. Ahora ya se sabe de dónde sacó Fernando Gaviria la determinación y la irreverencia para alcanzar la victoria por encima de los grandes, resalta el progenitor.

Y admitió su determinación: “Yo estaba decidido a hacer las cosas y que pasara lo que pasara, porque a veces dizque tenía que pedirle permiso a los rectores pero yo no lo hacía: yo llevaba la excusa. Yo como educador sabía que me tenía que adaptar pero ellos se emberriondaban. Por ejemplo, donde él estudiaba el bachillerato, él no pudo terminar ahí porque el rector no le quiso dar una oportunidad de hacer el once en la noche y nos tocó terminar en el colegio Ferrini, donde el director sí le dio la oportunidad. Yo le dije a Fernando, ‘terminemos dónde se pueda’”.

Ahora, luego de esas épocas de sacrificio, la familia Gaviria ganó el embalaje, superó los rivales de la incomprensión, levantó los brazos en esta etapa de la carrera más dura que es la de la vida y celebra con el ganador de cuatro etapas y el título de la Regularidad con tan solo 22 años.