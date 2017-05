Voceros de paz en Antioquia apoyan más plazo para el desarme de las Farc

El ex constituyente antioqueño y asesor de paz Jaime Fajardo Landaeta resaltó que en el país han ocurrido varios hechos que han llevado a las demoras y retrasos en la implementación del Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Farc, y consecuentemente a la ampliación de los plazos para la entrega de armas y plena desmovilización guerrillera.

Mencionó entre estos factores el triunfo del NO en el plebiscito, la necesidad de cambiar los acuerdos con su nueva firma, como también el atraso en la adecuación de las zonas de concentración en distintos sitios del país.

“La línea del tiempo se ha corrido un poco porque han sucedido algunos hechos que no han permitido cumplir a cabalidad con esos tiempos, entre ellos el triunfo del no en el plebiscito, el hecho de que no hubieran apoyado los acuerdos, lo que llevó a formular un nuevo acuerdo, otras normas, la expedición de leyes y la definición de zonas, y el hecho de que las zonas transitorias veredales para establecer a las Farc no estuvieron adecuadas logísticamente ni dotadas para recibirlos hasta tal punto que hay zonas que no han terminado y los seis meses ya pasaron y eso atrasó todo el proceso de monitoreo y de entrega de armas…”, argumentó el señor Fajardo Landaeta.

Sin embargo, admitió que en este proceso para la dejación de armas no se puede tener afán y hay que cuidadosos: “Indudablemente había que avanzar en eso mediante un período mayor, pues hay que ser muy cuidadosos porque el problema no es solamente una entrega de armas, cada arma, una por una, hay que hacer todo un análisis detallado, que no vaya a estar involucrado en un proceso penal, que sea un arma usada realmente en el conflicto armado, que no tenga otros antecedentes…”

También recordó que los contenedores “no han estado instalados adecuadamente en las zonas veredales, y para todo ello el nuevo tiempo que se plantea no es mucho tampoco, y al menos va a permitir que cada combatiente entregue su arma”.

El señor Fajardo Landaeta consideró que el nuevo plazo establecido por el gobierno hasta comienzos de agosto es adecuado para concluir estos procesos de paz, con la entrega de las armas en manos de los guerrilleros y las caletas en las cuales tienen armamento guardado.