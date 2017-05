Tenemos que ser más contundentes con los megaproyectos de Cartagena: María Claudia Páez

La columnista de Caracol radio y presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, María Claudia Páez, habló sobre los megaproyectos que enfrenta la ciudad y sobre los que tanto se ha discutido en corrillos políticos y en el concejo de la ciudad. Según Páez, es claro que Cartagena necesita obras como la quinta avenida de Manga, el plan maestro de drenaje pluvial y la protección costera, sin embargo invitó a centrarse de manera más activa en los de inmediato plazo.

"Tenemos que ser más contundentes (...), hay que terminar de hacer los estudios técnicos sobre todo de los macro proyectos de los que hoy tenemos plata. ¿Cuáles son?, pues protección costera, 60.000 millones pone el distrito y 100.000 pone la Nación. Hay que terminar de hacer la estructuración técnica, porque la propuesta es que la plata esté disponible antes de finalizar el año. Entonces hay que darnos prisa, si no tenemos diseños no estamos haciendo nada, y los diseños de fase 3 todavía no están", dijo.

Sobre el plan maestro de drenajes pluviales, Páez advirtió que también es urgente hacer los diseños definitivos en fase 3 y concretar de una vez por todas de dónde salen los recursos. "Cuando uno va a hablar de drenajes pluviales tiene que hablar de gestión predial. Hay mucho predio que está sobre o muy cerca a los caños. Cualquier problema afecta la comunidad que está alrededor si no cumple con los retiros de ley, eso hay que definirlo", puntualizó.

Llamó la atención a EDURBE para que se prepare técnicamente para asumir la contratación de este plan, dada la importancia que tiene para la ciudad. "Llamamos la atención a Hacienda, sabemos que hay 2 entidades financieras dispuestas a prestar la plata para Cartagena y allí estuvo el alcalde encargado y el secretario de hacienda. Entonces, avancemos en ese plan de drenajes", aseguró.

Finalmente Páez pidió celeridad en el proyecto que contempla la construcción del nuevo edificio de la alcaldía de Cartagena, para el que también hay un dinero aprobado por el Concejo Distrital. "Entonces, por Dios, ya el predio está, se inició el proceso con Chambacú, hagámoslo. Con que esas tres cosas se cierren sería perfecto de aquí a diciembre", finalizó.