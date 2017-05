(FOTOS) Dueto Cantares, gran ganador del Mono Núñez

Por primera vez un dueto quindiano se gana el Gran Mono Núñez en la versión 43 de este concurso que se llevó a cabo en Ginebra en el Valle del Cauca el pasado fin de semana.

El dueto Cantares está integrando por las hermanas Valentina y Daniela Parra en las voces, Mateo Moreno en el tiple y Mauricio Sánchez Avilés en la guitarra.

Durante el concurso interpretaron tres canciones: Si La Mar Fuera Tinta un bambuco, No me digas que no un pasillo y El Enterrador un bambuco.

El dueto no solo ganó el Gran Mono Núñez sino el mejor dueto vocal en este concurso nacional en el Valle del Cauca.

Es bueno recordar que el primer evento en el cual participaron como Dueto "Cantares" fue en el Festival Departamental de Duetos "Alfonso Osorio Carvajal, organizado por la Fundación Retos y Oportunidades en septiembre 21, 22 y 23 de 2012. Allí, obtuvieron el primer lugar.