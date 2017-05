"Mi hija ha intentado quitarse la vida" Madre de Deysi

“Ella trato de quitarse la vida porque siente que ya me está haciendo daño a mí porque yo cometí un error de estar llorando todo el tiempo… la niña ya venía presentando síntomas de agresión personal, quitaba las cosas, decía que se quería morir, que la dejaran morir” expresó, Mayra Rincón, madre de la menor.

La progenitora denunció que la Eps Cafesalud, le ha negado a la niña los servicios de psiquiatría para ser asistida teniendo en cuenta los problemas afectivos y emocionales que padece por la enfermedad. Pero los problemas para esta familia no paran aquí, la entidad prestadora de salud no ha cubierto en su totalidad los gastos que se requieren en materia de exámenes y otros procedimientos médicos para garantizar la salud de Deysi.

“No me ha colaborado con eso, varios exámenes los he hechos por mi cuenta, unos exámenes me costaron dos millones, otros millón ochocientos mil pesos, en Bucaramanga, gaste siete millones, me toco vender la moto, hemos vendido otras cosas porque si nos ponemos a esperar a que nos den, la niña no estuviera ya, ella está por lo que hemos hecho hasta lo imposible, por que por la Eps la niña ya se hubiera muerto hace varios meses”.

La familia ha interpuesto varias acciones judiciales para lograr la remisión al Hospital la Misericordia en Bogotá que requiere la menor y cuyo valor supera los $100 millones. La acción legal no ha sido acatada por la Eps.