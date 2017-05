Deportista de alto rendimiento a punto de morir en Cúcuta por falta de un traslado

Deisy Alejandra Barrientos Rincón , enfrenta hoy un síndrome que compromete una obstrucción abdominal, impidiéndole ingerir alimentos desde hace siete meses lo que ha conllevado a una pérdida de 11 kilos de peso.

La pequeña quien se desempeñaba como Gimnasta de la Selección Colombia y recientemente había ganado medalla de oro en viga de equilibrio en competencias nacionales, hoy permanece, postrada en una cama con un delicado diagnóstico médico que no le da mucho tiempo de vida.

La enfermedad ha ido avanzando, generando constantes desmayos, vomito con sangre, temperaturas altas que alcanzan los 43 grados centígrados, una frecuencia cardiaca anormal que la tienen sin poder caminar. En un video que se hizo viral, la menor expone su actual condición física “estoy muy enferma desde hace siete meses, tengo un síndrome eletano y los doctores dicen que necesito ser remitida a Bogotá, antes de esta semana, porque si no me puedo morir por que llevo siete meses sin comer, tengo la frecuencia cardiaca alta, el azúcar bajo, el potasio bajo, estoy hinchada, brego para respirar y me duele todo” son algunos de los apartes que la niña expresa en el registro.

Hoy en medio de la solidaridad que despertó entre los cucuteños, pide el apoyo de las autoridades de salud para lograr ser trasladada a un centro de cuarto nivel donde fue remitida por el equipo médico de la ciudad “cada rato me bajan para el quirófano, ya he estado en la Uci, vomito sangre, convulsiono y por eso anuncio a la clínica de Cafesalud para que me remita a una clínica de cuarto nivel en Bogotá porque si no me puedo morir esta semana y yo no quiero , los que vean este video que por favor me ayuden a protestar contra la clínica de café salud porque yo quiero vivir”

La menor permanece interna con cuidado especial en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.