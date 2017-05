Motos eléctricas no pueden circular el día sin moto: DATT

Las motocicletas eléctricas deben acatar las mismas restricciones que tienen las mecánicas en Cartagena. Esa es la advertencia del tránsito distrital, de acuerdo a la regulación que el Gobierno nacional ha emitido, en la que se explica que tanto a mecánicas como eléctricas se les aplica la misma reglamentación.

“Hay un acto administrativo emitido por el Ministerio de Transporte que ya regula este sistema de transporte. Exige que este tipo de vehículos sea matriculado en un organismo de tránsito, y al igual que los demás, tenga toda la documentación igual que una motocicleta”, señala Edilberto Mendoza Góez, director del DATT.

“Nosotros estamos ejerciendo los controles y las medidas son iguales para las motocicletas comunes que para las eléctricas. La regulación es igual, las motocicletas eléctricas tienen las mismas restricciones: no pueden salir el día sin motos, no pueden circular después de las 11 de la noche, ni llevar parrilleros en los sitios no autorizados”, concluyó el funcionario.