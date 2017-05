Grupos ilegales toman zonas dejadas por las farc

Un llamado a las autoridades lanzo la mesa departamental de victimas en Norte de Santander para retomar el control de la seguridad en poblaciones como Tibú y El Tarra.

Los representantes de este movimiento en diálogo con Caracol Radio, advirtieron de las actividades ilícitas e ilegales relacionadas con narcotráfico, extorsión y amenazas que bandas delincuenciales y grupos ilegales están ejerciendo en la zona afectando la convivencia de las comunidades campesinas.

“Hay grupos armados ilegales que están naciendo nuevamente pero hoy en día por lo visto las instituciones , la Policía y el Ejército quieren dar a decir que no hay esos grupos armados ilegales al margen de la ley, cuando están existiendo, no pueden tapar el solo con un dedo y llegar a decir que hoy no existen cuando hoy si existen y en varios comités, varios Alcaldes del Catatumbo los han mostrado así en estos comités de justicia transicional” manifestó, Diana Vargas, representante de victimas del departamento.

Por su parte, otro de los integrantes, solicitó más apoyo y acompañamiento de los entes y autoridades competentes “hay mucha delincuencia, es un tema muy delicado en nuestra frontera” dijo Darío Reyes.

El Ministerio Público a través de la Personeria del municipio de Tibú, alerto que los integrantes del frente 33 de las farc, concentrados en la vereda Caño Indio, están preocupados por la inseguridad y la aaprición de nuevos actores armados ilegales en la zona.