Alcalde (e) de Cartagena desmiente que funcionarios estén en operación tortuga

El alcalde encargado de Cartagena de Indias, Sergio Londoño Zurek, desmintió, en conversación con Caracol Radio, que los funcionarios de la administración distrital estén trabajando a media marcha o realizando operación tortuga.

“En ningún momento, la administración distrital ha sido muy respetuosa de este encargo, yo me siento muy tranquilo de los reportes que me han estado trayendo, han estado muy dispuestos al trabajo, y solo tengo palabras de agradecimiento por este recibimiento. Los funcionarios en ningún momento han hecho operación tortuga, me han entregado los informes como son, y si hay alguna situación irregular, lo haré saber”, afirmó Londoño Zurek.

El mandatario interino señaló que no ha pensado en hacer cambios en el gabinete, y que la orden presidencial es no alterar la administración.

“En estos momentos el mandato del presidente es no afectar con esta interinidad a Cartagena de Indias. Creemos que todavía no es momento de cambios, los cambios no siempre traen mejores cosas. Creemos en el gabinete, en lo que está pasando en Cartagena. Vamos a hacer unos ajustes en materia de seguridad, pero siempre respetando la interinidad, y deseándole de corazón la mejor de las suertes al alcalde Manolo en su defensa, porque sabemos que la ciudad necesita de una continuidad en este gobierno”, recalcó.

“Me preocupa que la gente se sienta insegura, he venido trabajando con la Policía para que la gente sienta tranquilidad, sienta que en Cartagena hay autoridad, y que este periodo de interinidad no es una oportunidad para la delincuencia”, concluyó Londoño.