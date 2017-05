Blas de Lezo sigue de luto, un mes después de la tragedia

En la calle donde se levantaba el edificio Portal de Blas de Lezo II, impera el luto. Los habitantes aún no olvidan esos fatídicos segundos, pasadas las 10:45 de la mañana del jueves 27 de abril, cuando el edificio en construcción colapsó.

La gente ha llorado a los 21 muertos como si fueran suyos. Han guardado su duelo como si fueran su familia. El sector perdió su tranquilidad. La gente duerme muy poco, y vive nerviosa.

“Aquí hay un luto, nadie ha puesto música, el barrio está quieto”, dice Mariluz Monsalve, la vecina de al lado del lote donde se construía la edificación. “A nosotros nos cambió todo, la tranquilidad del barrio cambió, aquí todos los vecinos estamos nerviosos. Tenemos que recuperarnos porque la vida sigue, es un perjuicio muy grande para la comunidad de este sector”, relata.

Mariluz regresó a su casa, a pesar de que las autoridades le advirtieron que corre riesgo. “Me fui por doce días, regresé porque los vecinos me decían que no podía dejar la casa sola con todas mis cosas adentro. Nos vinimos con el riesgo pero no nos han resuelto nada. No hay quien responda nada”, apunta Monalve.

“Hay días en que no duermo bien, me levanto porque siento que está pasando algo. Esto nos tiene alterados”, dice visiblemente consternada Noris Domínguez, otra de las vecinas, que es enfática en afirmar que no permitirán una nueva construcción en el lote.

“No deseamos que se construya nada, queremos que se haga un parque o un espacio público. Haremos una reunión el seis de junio, para proponerle a las autoridades lo que queremos hacer”, acota.

En la noche del sábado 27, los vecinos y las familias de las víctimas, además de los sobrevivientes, participaron de la celebración de una eucaristía, conmemorando el mes de la tragedia que vistió de luto a Blas de Lezo.