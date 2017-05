Comerciantes de Cartagena denuncian pérdidas por fallas en la energía

Millonarias pérdidas diarias denuncian propietarios de restaurantes y comercios de la Calle del Colegio en el Centro Histórico de Cartagena por culpa de las constantes y prolongadas interrupciones en el servicio de energía por parte de la empresa Electricaribe.

Según Jean Trinh, uno de los afectados, propietario del restaurante Alquímico, los cortes son reiterados durante la jornada diurna, y se agrava la situación durante la noche, cuando la energía es suspendida durante largos períodos, obligando a los comerciantes a cerrar perdiendo la clientela y en muchas ocasiones debiendo regresar los dineros de anticipos de eventos reservados.

"Esta situación nos está llevando a la quiebra. Los comerciantes de este sector pagamos unas facturas millonarias a Electricaribe y no se justifica que el servicio sea de esta deficiente y deplorable calidad. Ya no sabemos a quién más acudir porque la empresa no atiende a nuestros llamados”, explicó.

“Este fin de semana es con puente y vamos a tener un mayor descalabro financiero de seguir así. Agradecemos a las autoridades que pongan en cintura a esa entidad", señaló el afectado Trinh.