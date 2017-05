Se fortalece el servicio del MIO en la Avenida Ciudad de Cali

Con beneplácito recibieron los habitantes de las comunas 13, 14 y 15 la puesta en operación de la ruta P83 Terminal Calipso – Terminal Paso del Comercio.

Según los usuarios era una necesidad sentida y que gracias a esta ruta ahora podrán llegan en menos tiempo a sus destinos.

Con la ruta P83 el propósito de Metrocali es el fortalecimiento de la prestación del servicio del MIO en la Avenida Ciudad de Cali desde la Carrera 28D hasta la Carrera 1.

Recorrido ruta P83:

Inicia recorrido en la Terminal Calipso en la plataforma B4. Continúa por el corredor de la Troncal Aguablanca, atendiendo las estaciones Troncal Unida y Amanecer. Llega a la Avenida Ciudad de Cali, donde gira a la izquierda para continuar hacia el Norte, omitiendo las paradas en la estación Nuevo Latir (pero con integración virtual) y la Terminal Andrés Sanín.

Por la Avenida Ciudad de Cali la ruta llega a la Carrera 1, gira a la derecha para hacer el retorno a la altura de la Calle 83, para tomar el puente vehicular e ingresar a la Terminal Paso del Comercio, donde hace descenso en la plataforma A2.

Al salir de la Terminal Paso del Comercio, toma la Avenida Ciudad de Cali hasta la Carrera 28D, donde ingresa a la Troncal Aguablanca para atender nuevamente las estaciones Amanecer y Troncal Unida, hasta llegar a la Terminal Calipso en la parada A3 donde termina su recorrido.

Para el presidente de Metro Cali, Nicolás Orejuela Botero con este reto en este sector de la Avenida Ciudad de Cali se pretende mejorar frecuencias, evitar tiempos largos de espera y evitar transbordos innecesarios. “Esta ruta P83 evita las paradas en Andrés Sanín y Nuevo Latir precisamente para generar una ruta origen destino más rápida para los usuarios”, manifestó el funcionario.

Horario:

Esta ruta opera de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 5:00 a.m. a 9:00 a.m.

Con el trazado de la ruta P83 el corredor de la Avenida Ciudad de Cali queda fortalecido hacia el Norte y Sur, con los servicios existentes (P12A, P14A, P47A y P47C) entre la Terminal Andrés Sanín y la Troncal Aguablanca. Asimismo, amplía las opciones de viaje e integración de los usuarios.