Denuncian nómina paralela y excesos en el Tránsito de Floridablanca

Lo que anteriormente se hacía con 4 abogados en la Dirección de Tránsito de Floridablanca, Santander, hoy en día se está haciendo con más de 10; así lo explicó el sindicato de la Dirección de Tránsito de este municipio a través de su presidente Ervin Rodríguez, quien además llamó la atención por las cifras y, algunos hechos que se vienen presentando y que fueron calificados como abusos y excesos.

Caracol Radio: ¿Qué denuncia está haciendo el Sindicato de la Dirección de Tránsito de Floridablanca?

Ervin Rodríguez: La denuncia que estamos haciendo nosotros en este momento es la nómina paralela que existe en la Dirección de Tránsito de Floridablanca, ya que nosotros somos 80 empleados de planta y, a la fecha, han contratado -durante los primeros 5 meses- 104 personas, excediendo, primero, la capacidad de personal que somos y segundo la capacidad económica que costamos nosotros mensualmente. La nómina de nosotros vale 222 millones de pesos y, la de la nómina paralela vale 238 millones de pesos, es decir, más plata de lo que vale la nómina de planta.

CR: ¿Cuando usted habla de nómina paralela a qué se refiere?

ER: Personas que no se necesitan en el Tránsito, por ejemplo: hay 14 abogados en la oficina que llaman jurídica, la señora directora tiene 2 conductores, uno para la mañana y otro para la noche, un lujo que yo creo que no tiene ni el Gobernador de Santander. Son contratos que no son necesarios en la institución y sí malgastamos ese dinero en una dirección de tránsito que este año no viene recaudando lo presupuestado por muchos factores, entre ellos, la llegada de las fotomultas y, esto hace que la gente no venga a Floridablanca, otro aspecto que no nos permite llegar al recaudo esperado es el mal servicio de los mismos empleados, la “supuesta” corrupción que hay dentro de la institución y los precios que son más baratos en Girón y Bucaramanga, entonces la gente ya no viene estas oficinas.

CR: ¿Estas denuncias ya fueron realizadas en los organismos de control?

ER: Sí, estas denuncias las hicimos en la Personería municipal y en la Contraloría pero desafortunadamente esos organismos en Floridablanca no se han manifestado con nada y el señor Alcalde saca otro argumento en otros medios de comunicación cuando le preguntan lo mismo y termina yéndose por las ramas con otras respuestas que no son las adecuadas para esta situación.

CR: ¿Cómo organización sindical qué esperan lograr con estas denuncias?

ER: Que haya control en la contratación de personal, que no se extralimite en tantas personas que no se necesitan, históricamente la oficina jurídica se manejaba con tres o cuatro abogados y hoy en día hay 14 abogados y en el objeto del contrato de esos abogados, ninguno está destinado para trabajar sobre las fotomultas. Los contratos no son inventos ni del sindicato ni de Ervin Rodríguez, es lo que está haciendo el Tránsito y se puede comprobar en las páginas de internet pertinentes, nosotros no estamos inventando ni difamando con cosas que no son ciertas. Esto es la pura y física verdad.