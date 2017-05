Nadie nos ha ayudado: madre de víctimas de tragedia de Blas de Lezo

Magalis Madera perdió en la tragedia de Blas de Lezo a su esposo, a dos hijos de crianza y a su yerno. Tres de sus hijos y un nieto estuvieron entre los heridos. Hoy, pide ayuda porque su familia no tiene para vivir.

“Mis nietos no han ido a estudiar, no tenemos para comer, hay un hijo hospitalizado, otro incapacitado, a algunos les tocó vivir arrimado porque no tienen con qué pagar arriendo. Nadie nos ha dado ayuda, nadie nos dice que nos van a dar algo. Nadie sabe cómo nos sentimos nosotros”, le contó Madera a Caracol Radio.

Su salud no ha sido la misma desde entonces. “He pasado mal, he estado hospitalizada incluso porque se me baja la presión, paso estresada, esta tragedia me pone a pensar en todo lo que pasó, en que nadie responde, y en qué va a pasar con mis nietos”, explicó la mujer.

Uno de sus hijos continúa hospitalizado, cuando ha pasado ya un mes de la tragedia. “Mi hijo ya se siente mejor, pero no sé si vuelva a ser el mismo, yo no creo. Él tiene las piernas bastante dañadas, y tiene que caminar con muletas. Se fracturó la cadera, la pelvis, la pierna y un pie”. Su nieto fue dado de alta esta semana.

Madera, como la mayoría de los cartageneros, comparte la indignación porque los hermanos Quiroz, dueños y responsables de la construcción, siguen libres.

“Yo quiero que los hermanos Quiroz aparezcan, llamen, ellos conocían muy bien a los trabajadores suyos, a mis hijos que tenían más de cinco años trabajando con ellos. Ellos no piensan en las familias que se vieron afectadas por la tragedia”, relata Madera.

Madera asistirá a la eucaristía que se realizará este sábado en la noche en el sitio de la tragedia. “Desde el día de la tragedia, es primera vez que voy a ir a ese lugar. Yo no quisiera ir, porque ahí quedaron mis familiares, ahí murieron muchas personas, ese lugar nos duele. Este dolor es muy grande, no tiene comparación”.

La mujer, de 62 años, comparte la idea de los vecinos, de no construir en ese lote, y levantar un monumento. “Ahí no puede haber otra construcción, ahí debe haber un monumento para recordar a todos los muertos que cayeron ahí con el edificio”, concluyó.