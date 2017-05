Se cumple un mes de la tragedia de Blas de Lezo

A las 10:45 de la mañana, de ese jueves, 27 de abril, el edificio en construcción Portal de Blas de Lezo II, al suroccidente de Cartagena, colapsó. 21 obreros, que trabajaban sin condiciones laborales adecuadas, perdieron la vida. Otros 22 resultaron heridos.

Al poco tiempo, se supo que la obra había sido levantada irregularmente, con permisos y licencias falsas, y se descubrió un entramado de corrupción en la entrega de licencias de construcción. Por descubrirse otras obras en condiciones similares, varios funcionarios renunciaron, otros fueron investigados, y otros, como el mismo alcalde mayor, suspendidos por la Procuraduría.

El edificio era construido por la familia Quiroz, que tendrían por lo menos, otras 30 edificaciones con iguales condiciones legales. De ellos no se supo nada, hasta el pasado jueves, cuando Wilfran Quiroz se presentó a un interrogatorio en la Fiscalía. Sin embargo, no quiso realizar la reseña de identidad, por lo que no se pudo desarrollar el interrogatorio. Quiroz se fue, pero antes se tomó una foto sonriendo en la puerta de la Fiscalía.

La Superintendencia de Industria y Comercio designó una comisión especial para recibir las denuncias sobre construcciones irregulares en la ciudad, especialmente de los Quiroz. Daniel Orozco, director de protección al consumidor.

Esta tarde habrá una misa en el lugar donde se levantaba el edificio.