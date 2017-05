Ordenan arresto contra representante legal de EPS Coomeva por desacato

La orden que emite el Juzgado penal municipal para adolescentes con función de control de garantías es contra la señora Ángela María Cruz Libreros, representante legal de Coomeva en todo el país, por la presunta falta de respuesta a una acción de tutela presentada por la señora Lucelly Ramírez, quien reclama la atención de su hija que requiere trasplante de corazón y las medicinas que no son nada económicas y aún no ha sido posible.

“Tengo en mis manos la orden de arresto contra la gerente nacional de Coomeva porque después de una tutela y desacato de tutela y no vemos ninguna atención, fuera de eso no me dan los medicamentos para mi hija que los necesita con urgencia”, dijo Lucelly Ramírez.

La denunciante agregó que si bien el arresto contra la representante legal de Coomeva es una consecuencia de la orden judicial que emprendió, esto no va a mejorar la salud de su hija, por eso espera que los servicios que reclama se los brinden.