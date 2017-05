¡Bololó por celos!... ama de casa trasquiló a su vecina en Pedraza, Magdalena

Por creer que su vecina estaba coqueteando con su marido, una mujer en medio de un ataque de celos la encerró en su casa le puso candado y con unas filosas tijeras en mano procedió a cortarle la larga cabellera que poseía.

Antes de tomar la justicia por ‘las mechas’ le habría hecho una serie de reclamos de lo que ella consideraba era un permanente coqueteo con su marido.

La agresora fue identificada como Vanessa Melgarejo Martínez esposa de Jimmi Yan Osorio Aragón, mientras que la agredida de fue Licenia del Carmen Barrios Martínez, de 42 años, esposa de Jaime Figueroa, ambos habitantes del Barrio Arriba en el municipio ribereño de Pedraza en el departamento del Magdalena.

“Estoy sorprendida por la agresión de la que hace unas horas era mi amiga. Ella me llamó por teléfono y me dijo que fuera a su casa, y sin saber lo hice pero cuando ingresé cerró la puerta con candado y con unas tijeras procedió a cortarme mi cabello, logré defenderme pero me quitó una gran parte de mi cabellera. Ella me amenazó y me aseguró que era capaz de hacerme otras cosas. Está celosa y se ha inventado todo esto. Tengo miedo y no he salido de mi casa desde que puse la denuncia ante las autoridades”, dijo en declaraciones a Caracol Radio la mujer agredida visiblemente consternada.

Las autoridades al recibir la denuncia le hicieron una citación a la agresora quien deberá presentarse para responder por los hechos y las amenazas proferidas.

Por su parte, la Red de Mujeres del Magdalena a través de su vocera, Norma Vera, calificó como lamentable que se presenten estos actos de intolerancia en un departamento donde las cifras de maltrato a la mujer son muy altas, siendo este el cuarto departamento en el país con mayores casos de feminicidios a ataques contra este género.

Vera dijo que las cifras de agresiones de mujeres con mujeres también están aumentando y este es uno de esos casos.