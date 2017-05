“Esta ciudad la están gobernando los mismos apellidos”: Orlando Oliveros

Orlando Oliveros Acosta, columnista de Caracol Radio en Cartagena considera que la ciudad se ha estancado en su gobernabilidad no solo por la inestabilidad administrativa que ya deja ocho alcaldes en menos de cinco años, sino en que quienes han llegado al Palacio de la Aduana pertenecen o tienen alguna relación con familias ligadas directamente a la política de la ciudad.

“Y yo tengo un malestar aquí diferente es que sea bueno o sean malas las intenciones que tienen quienes gobiernan esta ciudad, a mí me parece que esta ciudad la están gobernando siempre los mismos, la están gobernando los mismo apellidos y no me refiero a las familias tradicionales de la política, sino me refiero a las familias tradicionales de Cartagena, familias que todos sabemos sus apellidos, todos las nombran y les recuerdan ese airecito aristocrático y señorial que creo que debemos pasar la página porque creo que antes que hubiera elecciones populares, que los alcaldes eran designados, estos eran los alcaldes que nos gobernaron y ahora pasa lo mismo con una persona que por donde he visto me parece que tiene buenas intenciones muy joven, pero siento que son los mimos apellidos que nos gobiernan, entonces, a mí no me molesta el hecho de que una persona venida de las familias tradicionales pueda aspirar al poder político en Cartagena, lo que me molesta es que no hay una distribución equitativa de las oportunidades de liderazgo en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto?, que las personas que no vienen de esas familias, las personas que tienen facultades de liderazgo casi no está pudiendo llegar al poder político en la ciudad y esto me molesta, es un malestar, porque sea buena o sea mala, la gestión que pueda hacer una persona como Sergio Londoño sigue siendo desde los mismos y yo creo que si esta ciudad si quiere cambiar tiene que empezar a elegir liderazgos más representativos, liderazgos no venidos desde abajo, pero si venidos desde afuera de esos ámbitos tradicionales del poder.”

A pesar de esto, Orlando Oliveros es optimista de lo que pueda hacer el segundo alcalde más joven en la historia de Cartagena para gobernar y dejar el camino listo al mandatario número nueve que estará el tiempo que dure la investigación de la Procuraduría contra el titular Manolo Duque, sin embargo destaca que hay que hacer una renovación del sistema administrativo de la ciudad.

“Yo tengo unos sentimientos encontrados en este momento, creo por un lado Sergio Londoño está haciendo lo correcto de llegar y asumir los temas que están calientes, los temas de la agenda, pero creo por otro lado que la idea de mantener un mismo gabinete, se supone que el alcalde no trabaja solo, los alcaldes trabajan con los gabinetes y mantenerlo igual, es como si Manolo nunca se hubiera ido.”