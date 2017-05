Londoño Zurek no tiene hoja de vida para ser alcalde de Cartagena: senador Robledo

Desde Cartagena, el senador del Polo Democrático y precandidato presidencial, Jorge Enrique Robledo, cuestionó el nombramiento del joven Sergio Londoño Zurek como alcalde encargado de la ciudad, en remplazo del suspendido Manuel Vicente Duque.

Robledo afirmó que la ciudad necesita y requiere una persona con mayor experiencia, y que para él, el nombramiento de Londoño responde a otro tipo de intereses por parte del presidente Juan Manuel Santos.

“El presidente Santos tomó esa determinación y no deja de ser curiosa la persona que nombró, no se entiende muy bien con qué criterio lo escogen porque no tiene una hoja de vida para que le pueda entregar una ciudad de este tamaño. He oído decir que lo que pasa es que es amigo de un familiar del presidente Santos, y si ese es el argumento me parece un argumento malísimo. Esta es una ciudad que debe atenderse con todo rigor y seriedad, porque estoy seguro que los problemas son muchísimos”, expuso Robledo en Caracol Radio.

“¿Para dónde va esto? ¿Será que lo que están pensando el presidente es terminar saliendo del alcalde sancionado para promover otro tipo de cosas? Con franqueza, debo decir que no entiendo el sentido, pensando en Cartagena, de la decisión. Si es pensando en otras cosas, seguro tendrá su explicación”, afirmó el parlamentario.

Robledo participa de un conversatorio con ciudadanos y simpatizantes en Cartagena, en el marco de una gira por el Caribe.