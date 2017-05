IPCC y Centro Cultural Las Palmeras realizó tertulia literaria en homenaje a Raúl Gómez Jattin

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) en el Centro Cultural las Palmeras realizó la tertulia literaria para homenajear la vida y obra del escritor cartagenero Raúl Gómez Jattin con motivo del aniversario número 20 de su fallecimiento.

A la tertulia asistieron el Club literario del Centro Cultural Las Palmeras, el poeta Martín Salas, los estudiantes de los grados décimo y once del Colegio Integral del Norte.

Para iniciar la tertulia se mostró un video de Gómez Jattin leyendo uno de sus increíbles poemas, luego el poeta Martín Salas habló acerca de la vida y obra del homenajeado y declamó algunos de sus poemas, además, “la contadora de historias” Ana Rodríguez hizo una lectura dramática de un monólogo de su autoría llamado “Lola Arde en Raúl”, inspirado a partir de su encuentro con los poemas del escritor.

“Estamos hablando de uno de los poetas más importantes de la lengua que nació y murió aquí en Cartagena, y se hace necesario conocer la historia del arte, la historia de la poesía, para que esos jóvenes empiecen a leer y también a hacer sus poemas, y que más que la poesía que es una de las manifestaciones más auténticas y sinceras del arte del ser humano” expresó el poeta Martín Salas sobre la pertinencia de hacer estos encuentros.

Así mismo, los estudiantes del Colegio Integral del Norte participaron activamente leyendo los poemas del escritor y escuchando las anécdotas sobre su vida.

“La tertulia me pareció muy interesante, ya que en esta pude aprender mucho más de lo que ya en sí conocía de Raúl Gómez Jattin que me parece un gran poeta, en sus obras hablaba de su vida, de lo que él sentía” apuntó Juan Pablo Acosta, estudiante de once grado del Colegio Integral del Norte.

Es la primera vez que al Centro Cultural las Palmeras asiste una institución que no es del sector, y se busca que muchos más colegios se sumen a la participación de las diferentes actividades que se realizan en la red de bibliotecas de la ciudad, las cuales están dirigidas también a toda la comunidad.