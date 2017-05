Peñalosa propone seguro para pago obligatorio de multas de tránsito

Durante la XIII Cumbre de Ciudades Capitales en Valledupar, el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa le propuso al Ministerio de Transporte presentar un proyecto de Ley para la creación de un seguro de responsabilidad civil obligatorio para los automotores, que facilite la solución rápida de accidentes simples de tránsito y permita hacer efectivo el cobro de las multas.

“El seguro de responsabilidad civil debería ser más importante que el SOAT y haciendo el cobro de las multas esa sería una fuente de recursos para las ciudades”, dijo Peñalosa.

De acuerdo con el mandatario distrital, la idea de este seguro obligatorio es que si el conductor del vehículo o la moto no se encuentra el día con las multas impuestas por las autoridades, no pueda hacer la renovación anual de esta póliza, con lo que no podrá circular por las vías del país.

También, dijo Peñalosa, que el seguro ayudaría a mejorar el tráfico en las ciudades, cuando se presentan choques simples que afectan considerablemente la movilidad.