Viernes 26 de mayo, Noticias más importantes de Armenia y Quindío

10 personas heridas entre ellas 6 menores de edad dejan como saldo la explosión de una granada en el municipio de Montenegro Quindío.

Momentos de pánico y susto se vivieron en el barrio ciudad alegría de esta localidad quindiana debido al estallido de un artefacto explosivo en ese sector.

El alcalde de Montenegro Álvaro Hernández lamentó y rechazo estos hechos que atentan contra la seguridad y la tranquilidad del municipio, dijo que todos los heridos fueron atendidos en el hospital de la localidad con lesiones en las extremidades inferiores, un perro murió herido por la explosión.

La policía sometió a extinción de dominio cinco viviendas en el municipio de Calarcá en donde vendían y comercializaban alucinógenos

Se trata de 5 predios del barrio Valencia de La Villa del Cacique que fueron demolidos en las últimas horas, por ser identificados durante la historia como lugares en los que además de comercializar se consumían drogas.

El comandante de la policía en el Quindío coronel Ricardo Suárez, agregó que las demoliciones de los predios por extinción de dominio se cumplen por autorización de las alcaldías, lo que indica que en Armenia por ejemplo, la administración municipal no han autorizado nada, pues recordemos que aquí han intervenido las ollas de La Cueva del Humo, de La Aldea y sector de la carrera 20 o la Chec y no se ha conocido de predios derribados

El Juzgado cuarto Penal del Circuito de Armenia condenó a 12 años de prisión a Miguel Morales y Yesenia Valencia por los delitos de homicidio y porte de armas de fuego.

Según la investigación de la fiscalía los dos condenados fueron hallados responsables del triple homicidio de los hermanos Cristian Felipe, Érika y Juan Diego Marín Rodríguez de 19, 21, y 17 años de edad respectivamente, hechos que se presentaron el 26 de septiembre del 2016 en el barrio Génesis.

En el municipio de Pijao, la alcaldía va a declarar la calamidad pública ante el aumento de las emergencias producto de las lluvias en especial para atender los deslizamientos que afectan la movilidad de los habitantes de la zona rural de esa localidad.

Los ganaderos del Quindío manifestaron su preocupación por las afectaciones que deja la temporada de lluvias en el sector en especial por la calidad de la leche y el aumento del precio de la carne.

Los municipios más vulnerables en cuanto a eventualidades por emergencias con lluvias en los servicios púbicos en el Quindío son Montenegro y Circasia, poblaciones que cuentan con sistemas de bombeo que pueden verse afectados por tormentas eléctricas

Con un plantón ex policías del Quindío van a manifestarse en contra del plan pistola del clan del golfo y por la mala atención en los servicios de la salud

La actividad está pactada para que se desarrolle a partir de las 5 de la tarde en la plaza de bolívar de Armenia, así lo dijo Jorge Hernán Rúa, líder comunitario y ex policía quien está invitando a la ciudadanía a apoyar esta manifestación que no solo busca sentar la voz de rechazo por los 13 uniformados asesinados en medio del plan pistola del clan del golfo, sino también por el ajuste salarial que no se ha cumplido y por la mala atención en los servicios de salud.

Sindicatos de trabajadores y pensionados del Quindío rechazaron que el gobierno vaya objetar el proyecto de ley que busca disminuir el pago de la salud del 12% al 4%

El presidente de la confederación general del trabajo, Hugo León Echeverry lamentó que el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas nuevamente pretenda sugerir al presidente Santos que objete este proyecto de ley que beneficiará a 900 mil pensionados que ganan menos de 4 salarios mínimos.

El secretario de Salud del Quindío, Cesar Augusto Rincón Zuluaga espera que con la compra de Cafesalud por parte del consorcio Prestasalud se mejore la prestación del servicio a los usuarios en lo que tiene que ver con la asignación de citas y cirugías, así como la atención de pacientes con cáncer

El consejo directivo de la caja de Compensación Familiar, Comfenalco Quindío en cabeza de Julio Cesar Tarquino como presidente decidió dar por terminado el contrato de trabajo del director de esta institución Julián Salazar Arias.

Así fue dado a conocer en las últimas horas, a través de un comunicado de prensa en el que señalan que por mayoría decidieron efectuar este cambio en la dirección de Comfenalco, quedó como encargado el director administrativo suplente hasta el 9 de junio cuando se lleve a cabo la reunión del consejo directivo extraordinario donde elegirán nuevo director de la caja de compensación, Comfenalco.

El presidente de la sociedad de ingenieros del Quindío, Uriel Orjuela celebró la decisión del alcalde de construir un deprimido en el sector de la glorieta de bomberos, sin embargo dijo que es necesario revisar el funcionamiento de las demás glorietas de la ciudad que no están permitiendo una adecuada movilidad.

Ahora los colombianos que ganen hasta dos salarios mínimos podrán acceder al programa Mi Casa Ya, con un subsidio más alto y más facilidades para pagar

Fue lo que dijo Arelys Bravo Pereira, delegada del ministerio de Vivienda, quien estuvo hablando en esta parte del país sobre las modificaciones al programa Mi Casa Ya, que ahora van a facilitar a los ciudadanos acceder a casa propia.

Según la secretaria de tránsito y transporte de Armenia en el último año el 70% de los peatones atropellados en accidentes de tránsito son adultos mayores de 60 años, por eso están desarrollando la campaña “dale la mano al abuelo” con la que se busca que los adultos usen las cebras para cruzas calles y avenidas.

La Federación Nacional de Cafeteros en asocio con cine Colombia con motivo de los 90 años del gremio cafetero permitirá que 800 personas del campo del Quindío entre niños y padres de familia disfruten por primera vez de una función de cine

Empresas Públicas de Armenia va a empezar a cobrar por la recolección de escombros

Así lo dijo el gerente de la entidad, el ingeniero Carlos Alberto Hurtado quien explicó que aunque hasta la fecha y de manera históricamente en Armenia se había cobrado por la disposición final de un metro cúbico de escombros en adelante, a partir del año del año entrante se va a cobrar todo al generador, pues este tipo de residuos es responsabilidad de quien los produce y no del prestador o la empresa como tal.

Sin mantenimiento permanecen los vehículos de bomberos de Armenia, pese a la denuncia hecha por los mimos socorristas a inicio de año

Aunque para este proceso la secretaria de gobierno de Armenia Gloría García dijo que se han dispuesto 240 millones de pesos de la sobretasa bomberil, el mantenimiento preventivo para las máquinas de bomberos de la ciudad no se ha realizado toda vez que el proceso licitatorio no se ha adjudicado a la fecha, aun cuando la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades en el mes de febrero… sin embargo la secretaria de gobierno sostiene que si se está cumpliendo.