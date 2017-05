El plantón está pactado para que se desarrolle a partir de las 5:00 de la tarde en la plaza de Bolívar de Armenia, así lo dijo Jorge Hernán Rúa, líder comunitario y ex policía quien está invitando a la ciudadanía a apoyar esta manifestación que no solo busca sentar la voz de rechazo por los 13 uniformados asesinados en medio del plan pistola del clan del golfo, sino también por el ajuste salarial que no se ha cumplido y por la mala atención en los servicios de salud.