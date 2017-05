Comunidad de Medellín se queja por abandono ante el crecimiento de la quebrada La Picacha

En el barrio Belén de Medellín, habitantes se quejan por la amenaza constante que tienen con la quebrada La Picacha y sus posibles desbordamientos.

Los habitantes aledaños a esta quebrada, como Andrés Ramírez denuncian que están haciendo un muro de contención de manera equivocada, porque: “Esta quebrada deberían mejorarla porque nosotros nos vemos muy perjudicados siempre, lo que están haciendo es estrecharla. Están haciendo un muro de contención, pero lo están haciendo desde el otro lado y las casas que se pueden ver afectadas están de este lado”.

Por otro lado, Érika Castro, directora de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín, indicó que no entiende cómo están actuando las administraciones ante las peticiones de la comunidad.

“Nosotros como clínica jurídica que apoya a la comunidad, realmente no entendemos si esta acción se hace con base en el cumplimiento de la medida cautelar, y si eso es así no cumple con el cumplimiento o se hace con base en las pretensiones de la acción popular en general. Además se hace en desconocimiento del derecho de participación de las comunidades”, advirtió la señora Castro.

Además señaló que el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga, no se ha pronunciado al respecto: “Yo hasta el momento no tengo conocimiento de ninguna declaración del alcalde. La comunidad no me lo ha informado y yo tampoco lo he visto en la zona”.

Caracol Radio contacto a Óscar Hoyos Giraldo, secretario de medio ambiente de Medellín y se refirió a una importante inversión por parte de la administración municipal.

“Estamos a la espera de alrededor 6 mil millones de pesos que estamos gestionando con el Área Metropolitana para realizar las obras que más urgencias requieren en todo el tramo de La Picacha; que es un tramo bastante largo, o sea estamos definiendo prioridades”, precisó el señor Hoyos Giraldo.

El muro de contención que están elaborando para disminuir los riesgos ante las crecientes de la quebrada y que tiene en descontento a la comunidad, tiene una inversión de mil 200 millones de pesos.