Personero de Puerto Berrío tiene antecedentes por violencia doméstica

La familia del personero de puerto Berrío, John Guillermo Gómez, confirmó a Caracol Radio que el delegado del ministerio público tiene antecedentes por violencia intrafamiliar y constantes problemas domésticos por sus intenciones de despojarlos de la vivienda donde siempre vivió su madre, doña Olimpa Pérez, fallecida en las últimas horas…

Uno de las antecedentes más recientes de las conductas irregulares del personero de Puerto Berrío, John Guillermo Gómez Pérez, contra su propia familia está consignado en la resolución 3240, del pasado 3 de noviembre de 2016, cuando ya ocupaba esa delegación del ministerio público.

En esa oportunidad fue denunciado por sus hermanos Elizabeth Gómez de Zapata y María Elsy Gómez, quienes el 28 de octubre solicitaron medidas de protección de sus viviendas y de sus propias vidas, por los actos violentos en su contra, “para evitar mayores problemas entre los hermanos”, pues un mes antes el señor John Guillermo Gómez golpeó a una de ellas en la espalda y otras agresiones.

“Él entra a la casa endiablado como si fuera el dueño de eso allá”, declaró en su momento la señora María Elsy Gómez, quien ratificó ante las autoridades que la propietaria de la vivienda es Elizabeth Gómez de Zapata.

Los querellantes piden que el personero no ingrese más a su vivienda donde residen con su señora madre, la misma que falleció en las últimas horas debido a un golpe que sufrió en una de esas peleas que sostenías los hermanos Gómez Pérez.

Efraín Gómez, hermano del personero le confirmó a Caracol Radio, que los problemas siempre se desataban por el interés del personero John Guillermo Gómez de tener la propiedad absoluta de la casa donde vivió su señora madre por más de 60 años, y a quien dejó en la calle al cambiarle las cerraduras y no permitirle el ingreso.

“Este señor alegó un derecho de posesión de la casa y con eso argumentaba que era el dueño de la casa; y que ahí en esa vivienda únicamente entraban las personas que él (el personero) dijera. Mi mamá permaneció en posesión de esa casa por más de 60 años, y se lo manifiesto a la opinión pública, a ustedes, bajo la gravedad del juramento, que mi mamá y expresaba siempre sus deseos de morir en su casa, que era la casa que le había dado mi señor padre con quien tuvo siete hijo”, relató el señor Efraín Gómez Pérez, a través de Caracol Radio.

Insistió en que siempre recibieron mal trato del hoy polémico personero de Puerto Berrío y por eso tuvo esas denuncias de violencia intrafamiliar contra sus hermanos.

“Claro (él tenía denuncias por violencia doméstica); el año pasado cuando yo llegué a esa casa él me arrojó mis pertenencias delante de la Policía, aprovechándose de su cargo como personero para llamar al cuadrante de la Policía para decirles que él no me conocía a mí y que yo era un vulgar ladrón que estaba adulterando la chapa de la puerta… se aprovechó en todo momento de su cargo como personero para cometer todas sus fechorías”, ratificó el señor Efraín Gómez Pérez, hermano el personero de Puerto Berrío.

La comunidad de este municipio sigue insistiendo en pedir a las autoridades en que el personero sea separado de su cargo y haya acción de las autoridades competentes y no haya impunidad en este episodio.