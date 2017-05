Fumigación con glifosato es una puerta cerrada: Mindefensa

El gobierno nacional descartó cualquier posibilidad de volver a reanudar la fumigación de cultivos ilícitos en el país luego que la Corte Constitucional dejará abierta la posibilidad en un nuevo fallo de tutela.

El Ministro de la defensa Luis Carlos Villegas dijo que “yo creo saber un poco de derecho y me leí esa sentencia y no tiene nada nuevo, yo por el momento no siento tentado hacer ningún movimiento por cuenta de esa sentencia esperemos a ver que otra interpretación hay pero sigue siendo una puerta cerrada”.

El jefe de esa cartera salió en defensa del plan advirtiendo que es un proceso coordinado con metas medibles y que ya está trazado un plan para erradicar 50 mil hectáreas de manera forzosa en varias regiones del país y 2.500 hectáreas en el programa de sustitución voluntaria.

Agregó que el próximo mes se espera cumplir una meta de 112 mil hectáreas erradicadas de manera forzosa revelando que hay 85 mil familias que han firmado los acuerdos de manera voluntaria.

El Ministro de defensa llegó a Cúcuta acompañado del director nacional de la policía General Jorge Nieto quienes revisaron la situación de seguridad en la ciudad y en el departamento de Norte de Santander.

El funcionario finalmente entregó un balance de las operaciones que se libran en el país contra los integrantes del Clan del Golfo advirtiendo que han sido capturados 132, con once cabecillas y doce personas dadas de baja, las últimas en la zona rural de Cúcuta.