Docentes alistan una nueva marcha

Los docentes en Norte de Santander continuaran mañana con la agenda de actividades prevista por Fecode dentro del paro nacional que lidera el sector educativo del país.

Con concentraciones en municipios como Cúcuta, Ocaña y Pamplona los educadores saldrán una vez más a rechazar la actitud del gobierno frente a las reclamaciones generales que hace el sindicato.

Hugo Cárdenas presidente de Asinort dijo que “lamentamos la actitud intransigente del gobierno, nosotros no estamos pidiendo comida estamos pidiendo respuesta a unas reclamaciones que se quedaron en el papel y que no han tenido respuesta desde hace un tiempo atrás”.

El dirigente sindical dijo que “nosotros vamos a seguir en esta parálisis, no es justa la respuesta del gobierno cuando nos dice que no hay presupuesto, pero curiosamente si hay partidas para otras cosas, cuando la educación es un derecho para todos los colombianos y somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad de impartirla pero hoy el estado no lo reconoce”.

Señaló que en esta región más de nueve mil docentes están inactivos y 230 mil menores desde hace 14 días no llegan a las aulas.