Policía de Cartagena denuncia hacinamiento y motines dentro de las estaciones

Luis Humberto Poveda Zapata comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena informó que existe una situación de hacinamiento en algunas estaciones de Policía adscritas a la Metropolitana de Cartagena, y que esto ha generado motines de las personas que por orden judicial se encuentran recluidas y no han sido recibidas por personal del INPEC en la Cárcel de Ternera.

“Hay 109 personas privadas de la libertad que están en procesos penales, que buscamos nosotros que la cárcel de ternera los reciban y sean ellos quienes garanticen los derechos que tienen como reclusos. Nosotros como policías no podemos brindar esa capacidad, no tenemos los espacios ni las condiciones ni las instalaciones adecuadas”, dijo el general.

Poveda también indicó que “Hoy en la cárcel de ternera no está recibiendo a los detenidos, nosotros lo capturamos pero no los vamos a soltar. Estamos asumiendo una función que no nos corresponde, tenemos un problema de alimentación que afortunadamente las familias de los detenidos están asumiendo y tenemos un hacinamiento mayor al que tienen en la cárcel de ternera los miembros del INPEC”

Debido a la situación de hacinamiento ya se han presentado dos amotinamientos, uno en la estación de Chambacú donde actualmente hay 74 personas detenidas y otro en la estación de los Caracoles donde hay 39 detenidos.

Según Poveda, se ha informado a la Procuraduría para que haga acompañamiento y verifique las condiciones en las que se encuentran estas personas, el servicio que prestan ellos como policías y solicitaron acompañamiento para reclamar ante el director de la cárcel que se haga cargo de lso detenidos, pues institucionalmente le corresponde.

“Las condiciones en las que están estas personas son completamente violatorias a sus derechos humanos y así lo hemos hecho saber a la procuraduría porque mientras allá están alegando que no se le garantizan los derechos por hacinamiento, nosotros aquí le estamos alegando que somos violadores de esos derechos, que no queremos, lo que queremos es que salgan a los centros penitenciarios que es donde deben estar”