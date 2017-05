Este domingo 28 de mayo habrá entrada gratis a la fortificaciones de Cartagena

La Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), entidad designada por el Ministerio de Cultura para la administración de las Fortificaciones de Cartagena, está invitando a los colombianos a que visiten gratis este domingo 28 de mayo el Castillo de San Felipe de Barajas y los fuertes de Bocachica, donde habrá una agenda cultural nutrida para conmemorar el mes de la herencia africana en Colombia.



Luis Ricardo Dunoyer González, director general encargado (e) de la ETCAR, dijo que “el programa de entrada gratis a las Fortificaciones, liderado por la ETCAR, se ha establecido como uno de los planes preferidos de las familias cartageneras y en esta ocasión vamos a resaltar toda la herencia africana que nos enorgullece y más en una ciudad como Cartagena donde este legado se vive en cada rincón”.



El Castillo de San Felipe estará abierto de 8 a.m. a 5 p.m. Los colombianos pueden ingresar sin costo pero los visitantes extranjeros deberán pagar las tarifas establecidas que se pueden consultar en la página www.fortificacionescartagena.com, mientras que la ETCAR, con el apoyo de la Fundación Arte para la Vida (ARTVI), diseñó una programación que iniciará a la 9 a.m. con una mesa de comunicaciones que transmitirá durante toda la jornada.

A las 10:30 a.m. la Corporación Cultural Atabaques realizará el taller ‘Pedagogía de la danza afrocolombiana’. La programación continuará a las 2:30 p.m. con un taller sobre la herencia africana y terminará con la presentación del cantante de champeta criolla Melchor “El Cruel”. Entretanto, en Bocachica, corregimiento insular ubicado en la Isla de Tierrabomba, se encuentran los fuertes de San Fernando, de San José y la Batería del Ángel San Rafael.



El ingreso a estos Bienes de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional, bajo la administración de la ETCAR, es gratuito de lunes a domingo, de 8 a.m. a 5 p.m., pero el último domingo de cada mes tiene una programación especial para sus visitantes. Al igual que en el Castillo de San Felipe, la programación del domingo 28 de mayo, diseñada con el apoyo de la Fundación Cultural Afrocaribe de Bocachica (Funcadeblak), exaltará la herencia africana en Colombia.



Las actividades se iniciarán a las 9:30 a.m. en el Fuerte de San Fernando y será un recorrido por el legado cultural africano en Bocachica. Incluirá presentaciones de danza y musicales de los géneros soku, champeta, mapalé y bullerengue; también habrá muestras artesanales y artísticas. Los interesados en visitar Bocachica pueden tomar las lanchas que salen del Muelle de la Bodeguita, en la Avenida de Blas de Lezo del Centro Histórico, donde deben pagar lo correspondiente al impuesto portuario, así como el costo del traslado marítimo hacia el poblado.



En el 2017, las Fortificaciones han recibido 12. 416 visitantes durante las jornadas de entrada gratis. La próxima jornada de entrada gratis es el domingo 25 de junio de 2017 en el Castillo de San Felipe y en los fuertes en el corregimiento insular de Bocachica.