Lo que hay detrás de la declaratoria de utilidad pública de Chocoa

Detrás de la declaratoria de utilidad pública de 17 predios de Girón, bajo el argumento de que hay necesidad de proteger dos quebradas, el Monte y Los Fríos, hubo un propósito: cerrarle el paso a la intención de establecer un relleno sanitario en Chocoa.

Caracol radio conoció que el jueves 18 de mayo, la Car CDMB concedió la licencia ambiental al proyecto de relleno sanitario que estaban gestionaba, desde hacía varios años, un grupo de empresarios ligados a las firmas Entorno Verde y Rediba.

Con esa licencia, se despejaba el panorama que los inversionistas particulares siguieran empeñados en habilitar un sitio de disposición final de basuras. La idea era que ese lugar se convirtiera en una alternativa ante el cierre del relleno sanitario del Carrasco que tiene los días contados.

La alcaldía de Girón sacó entonces una especie de as bajo la mango y decidió presentar un proyecto de acuerdo para declarar la utilidad pública un amplio sector de Chocoa. En la parte motiva se hablaba de la necesidad de proteger las dos quebradas y de efectuar un plan de reforestación.

La aplanadora de la administración loca se hizo sentir en la votación. El concejo se hizo sentir pues la corporación determinó aprobar 13 a 2 el proyecto de acuerdo, en medio de la celebración de los ambientalistas y de un comité de veeduría que se oponía al relleno sanitario.

Quienes han advertido del carácter populista del alcalde John Abiud Ramirez, como el abogado y finquero German Uribe señalan que el proyecto no se argumentó con bases reales; por ejemplo, no hay ninguna iniciativa matriculada en el banco de proyectos del municipio para favorecer las quebradas El Monte y los Fríos y no hay plata para este tipo de programas.

En suma, los amigos del ambiente celebran la declaratoria de bien público de gran parte de Chocoa; el alcalde está cumpliendo a rajatabla la palabra empeñada de no permitir que en su municipio se instale un relleno sanitario. Entre tanto, finqueros de la zona ven con preocupación como se izan las banderas de la protección para una región olvidada y los empresarios como los de Rediba y Entorno Verde, con la licencia ambiental en la mano ven como se cierra otra puerta para instalar el relleno sanitario en la finca Bonanza.