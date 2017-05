En Transmilenio están trabajando más de 500 vendedores informales

Como lo anunció el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en los próximos meses serán legalizados los primeros comerciantes informales para ejercer ventas en Transmilenio.

El secretario de Desarrollo Económico, Juan Miguel Durán, le dijo a Caracol Radio que según estudios adelantados por la administración distrital, en el sistema de transporte masivo están trabajando informalmente unos 500 vendedores.

“Esto será principalmente para adultos mayores, personas en discapacidad y la población que es más difícil enrutar en opciones laborales. Habría reglas muy claras y esto no es para todo el mundo”, explicó.

Durán agregó que el objetivo es que la formalización de los vendedores en Transmilenio no genere traumas entre los usuarios, por lo que los comerciantes serían ubicados solo en algunas estaciones o cerca de las mismas.

“Hay riesgos para los mismos vendedores si están en los buses y esto nunca se había hecho por lo que se requiere un estudio serio y llegar a un plan piloto”, indicó.

Sobre esta medida, Caracol Radio habló con comerciantes y usuarios de Transmilenio.

“Me parece bien porque por ejemplo a mí no me dan trabajo y esta es mi única opción para pagar estudios y comida. Yo vendo fruta, cereal y vendo unos $150.000 al día, pero me han quitado de acá”, dijo Martha Salamanca, comerciante informal de una estación de Transmilenio en Chapinero.

Mientras, algunos usuarios manifestaron que la formalización de los comerciantes aumentaría la congestión, “en las estaciones no hay espacio y además han dicho que los vendedores no tienen adecuada manipulación en lo que venden”.