Denuncian al Patriotas por ‘mala paga’

En Tunja, se estrenó hace algunos meses parte de la remodelación del estadio La Independencia.

PatriotasBoyacácontrató un estudio de vulnerabilidad sísmica y estructural de la tribuna Occidental del estadio, cuyo resultado permitió su reapertura ya que estuvo cerrada durante un poco más de un año.

El comité de fútbol le estaba exigiendo a los encargados del estadio (Indeportes Boyacá quien lo administra), un estudio de vulnerabilidad para que demostrara las condiciones de la gradería de la Tribuna Occidental del Estadio, ya que estaban buscando su reapertura.

“Patriotas Boyacá decidió asumir ese compromiso de adelantar el estudio, dándolo como una contraprestación por el pago del arriendo del espacio deportivo, como si estuvieran pangando el alquiler en especie. Entonces parte de ese pago, eran esos estudios”, señaló en la denuncia realizada en los micrófonos de CaracolRadio, Luis Orlando Barón, el ingeniero contratista de los análisis mencionados.

Por eso el equipo local, en cabeza de su Gerente General Carlos Alberto Bermúdez Montero, contrató al ingeniero Luis Orlando Barón, el 31 de enero del 2017 los “estudios de patología, vulnerabilidad sísmica y diagnóstico estructural de las graderías de la tribuna occidente del estadio La Independencia”.

El contrato que se suscribió por 22 millones de pesos, se acordó pagar de la siguiente forma: un 50% de anticipo, es decir 11 millones de pesos, para iniciar todo el estudio. El otro 50% lo pagaría el contratante (Patriotas) al contratista (ingeniero Luis Orlando Barón) en el momento en el que se finalizaran y entregaran oficialmente los estudios.

En efecto, al contratista se le pagó el anticipo acordado, pero a la fecha, no se le ha cancelado el trabajo que se entregó formalmente el 23 de febrero de 2017.

“Cumplí con mi compromiso y entregué los resultados del estudio, que dio la factibilidad para abrir la tribuna mencionada. Luego solicité el pago del 50% restante, y hasta el momento no me han respondido qué va a pasar con el pago. El problema es que nadie me responde, he pasado Derechos de Petición que no se han contestado, y nadie me da razón de cuando van a cancelar mi trabajo y el de mi equipo. Lo que busco es que alguien me dé una razón, si no el pago, que me expliquen cuándo y en qué condiciones lo van a hacer, pero no que se escondan”, explicó Barón.

De ese pago dependen siete personas, los especialistas que adelantaron los estudios completos.

Caracol Radio consultó a varias de los directivas de Patriotas Boyacá quienes aseguraron que han asumido inversiones y costos que en realidad tendría que adelantar Indeportes, tales como la adecuación del estadio y la silletería.

Aseguran que así lo han decidido también por el bienestar del equipo local y de su hinchada.

Sobre la denuncia en la que se señala la mora del pago de estos estudios, coincidieron en que el equipo no ha recibido completamente el rubro de los patrocinios, y que con estos dineros, se podría saldar la deuda más o menos entre la primera y la segunda semana de junio de 2017.

Además aseguraron que le enviarán una comunicación escrita al contratista, en donde responderán sus derechos de petición, y establecerán allí la fecha y condiciones del pago de la deuda.