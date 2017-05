Escándalo en Santa Marta por presunta estafa a 500 compradores de apartamentos

La historia de este caso empezó en el año 2013 cuando inició en Santa Marta la promoción de los proyectos inmobiliarios Monte Carmelo, Caramba, Altos de Mallorcas y Torres de Canarias, diseñados para familias de estratos 2, 3 y 4, por la constructora Palacio Valencia Limitada y que lograron atraer compradores en esta ciudad y otras regiones del país que vieron una gran oportunidad de inversión, a precios muy atractivos, en sectores en desarrollo.

Desde que se inició la promoción de las casas y apartamentos, cientos de personas emprendieron trámites de préstamos ante entidades bancarias o depositaron sus ahorros de años de trabajo para asegurar su vivienda y continuar pagando cuotas entre $1.600.000 y $2.500.000 y así recibir las llaves de la propiedad a más tardar en el año 2016, sin embargo, el tiempo pasó y esos sueños se fueron embargando de temores cuando las obras de una parte de los proyectos no iniciaban o cuando otras se estancaron sin razones claras por parte de la constructora.

Cuatro años después, un grupo significativo de compradores, en su gran mayoría padres de familia y trabajadores de clase media, se tomaron las calles del Centro Histórico para dar a conocer el caso en el que han iniciado demandas legales en contra de la constructora Palacio Valencia Limitada en la que invirtieron cada uno sumas superiores a los 30 millones de pesos, algunos hasta 100 millones de pesos, pero nunca más han conocido respuesta sobre esas consignaciones.

“A mí la constructora me prometió que me entregaría el apartamento en enero de 2015 y desde ese momento me empezaron a sacar excusas que iban desde la carpintería hasta el agua, yo me puse alerta al ver que mi torre no avanzaba en las obras y empecé a venir en búsqueda de soluciones pero aquí se tiraban la pelotica y no me decían la verdad, así han pasado estos años y nadie me responde por los 30 millones que ya deposité, hoy estoy pagando un arriendo costoso con mis hijos, y mis ahorros de toda la vida trabajando los tienen ellos sin decirme qué pasó”, dijo Ingrid Aguilar Sánchez a Caracol Radio en medio de la protesta.

“Desde el año 2013, 450 familias invertimos recursos en los proyectos de esta constructora y ahora no nos responden ni por los apartamentos, ni por el dinero, ni por nada. Vamos a seguir protestando hasta que nos cumplan porque no nos pueden robar nuestros sueños. Pedimos a los socios y dueños de este negocio, a los señores Alejandro Palacio Valencia y Armando Reinel Crete que no nos hagan más esto y también a Davivienda responsable de la Fiducia. Yo invertí 90 millones de pesos y mis hijos tienen derecho a un techo digno por el que yo he trabajo mucho”, expresó Darío Fajardo, otro de los afectados en el caso.

Como estas personas, serían cerca de 500 las que estarían presentando las demandas por los incumplimientos en los cuatro proyectos inmobiliarios en los que habrían invertido más de 12 mil millones de pesos y que hoy se encuentran en obra gris e incluso uno de ellos, Monte Carmelo, no tiene una sola columna construida.

En este caso, el reclamo principalmente lo están haciendo a Alejandro Palacio Valencia, quien es el socio principal de la constructora involucrada y es el padre del reconocido cantante vallenato y actor de televisión Alejandro Palacio Zawady, además, es muy recordado por también haber aspirado a la Alcaldía de Santa Marta en el año 2011 y ocupar una curul por varios años en el Concejo Distrital de esta ciudad.

Caracol Radio quiso obtener declaración de los denunciados pero no atendieron el teléfono y en las oficinas de la constructora Palacio Valencia Limitada se mantienen cerradas y sin atención las instalaciones.