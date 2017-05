En Chocó no hay corrupción: ex gobernador Odín Sánchez

El ex mandatario llegó a la Fiscalía a pedir respuesta por un secuestrado, al parecer en poder el Eln, pero salió con una contundente defensa a la clase política del Chocó.

“No hay un chocoano que se haya robado un peso de estas importantes obras que han consumido millones y millones en el departamento”.

Odín Sánchez aseguró que ni contratistas, ni empresarios, ni políticos están o estuvieron a cargo de los millonarios proyectos que ahora se investigan, en su criterio la corrupción que ahora se critica no está en el Chocó.

“Donde está la corrupción, debe estar en otras partes no el Chocó, a mí como ex dirigente que me esculquen, dónde hay una queja contra Odín Sánchez”.

Sánchez fue secuestrado por el Eln y ahora le pide a la Fiscalía que lo investigue y a su familia, como una forma de descartar hechos de corrupción.

“Que me esculquen, yo no me he robado un solo peso, ni yo, ni la familia Montes de Oca, como quiera que se sostiene esa situación”.

Dijo que la responsabilidad en los hechos de corrupción está en el Gobierno nacional y los contratistas designados desde Bogotá.

“Que el Gobierno nacional le diga a la gente a quienes les han dado los contratos para la construcción de la vía Quibdó – Medellín o el acueducto”.