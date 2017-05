"Me asaltaron en mi buena fe": acusada de desfalco de recursos de adulto mayor

Hoy continúa la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento de las ocho personas capturadas por la Fiscalía por la presunta creación de un cartel para desfalcar a la administración pública, a través de contratos que no se ejecutaron, certificaciones y fundaciones falsas, la suma asciende a 700 millones de pesos, de cuatro contratos, que no llegaron a beneficiar a los adultos mayores de Pereira.

La juez sexta penal municipal de control de garantías de Pereira ha escuchado a seis de los ocho abogados, quienes pretenden demostrar con pruebas documentales y testimoniales las razones para que sus defendidos no vayan a la cárcel.

Uno de los testimonios que se presento ayer fue el de Shirley Xiomara Ramírez, implicada en el proceso como representante legal de una de las fundaciones en donde supuestamente se prestaba la atención a los adultos mayores, quien aseguró que apenas en enero se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, dijo que Diana Inés García Benítez, cuñada de John Jairo Lemus, fue su amiga de infancia y apenas el año anterior la volvió a ver cuando le prepuso trabajar para ella.

"no cometió el delito de peculado por apropiación o de falsedad en documento público o privado. Cual fue el error? haber confiado en una amistad, haber confiado en que la señora Inés García Benítez, a quien conocía desde su infancia, quien era su amiga, con quien esperaba que al menos fuese retribuida su amistad, la engaño y la indujo en ese robo y eso es lo que privada de la libertad a mi representada", explicó la abogada de Shirley.

Además esta mujer aseguró que fue asaltada en su buena fe por Diana Inés y su familia, "Yo la verdad me enojé mucho porque hasta ese momento me di cuenta de que había habido un abuso de confianza de Diana Inés hacia mi. Yo a ella no la tengo de referencia de ladrona, ni a su familia, y yo después de enterarme de todo lo que estaban diciendo, que se habían robado un dinero del Estado, le pregunté a ella que si tenían contador y ella me dijo que no. Yo le dije que cómo no iban a tener un contador si había que hacer balances para que las cuentas estuvieran claras", dijo la acusada.

Hoy a las 8:00 de la mañana se reanudará la audiencia y como solo faltan dos de los abogados defensores, se espera que ya por fin se conozco si las ocho personas irán de manera preventiva a la cárcel mientras sigue el proceso o tendrán detención domiciliaria.