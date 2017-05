Control a la movilidad rige ahora desde el 1 de Junio

La alcaldía de la ciudad de Cúcuta realizó modificaciones al Decreto 0239 del 4 de abril del 2017 respecto a las medidas de “Pico y Placa” y “Placa Día”, en la circulación de vehículos en Cúcuta.



El alcalde de Cúcuta Cesar Rojas explicó que el modelo “Pico y Placa”, será para vehículos particulares (automóviles, motocicletas, camionetas, camiones y volquetas), con placas matriculadas en el tránsito de Cúcuta y los respectivos del área metropolitana (Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia), terminadas en los siguientes dígitos:

Lunes (0 y 9), Martes (1 y 8), Miércoles (2 y 7), Jueves (3 y 6), y Viernes (4 y 5); en los horarios comprendidos entre (7:30 am hasta las 9:00 am), (11:30 hasta 13:30 horas), (17:30 horas hasta las 19:00 horas).



Las siguientes vías son las determinadas en el perímetro dentro de la medida:



-Diagonal Santander: En sus dos calzadas desde la Glorieta de El Terminal (no incluye la glorieta), hasta llega al cruce que conduce a la Avenida Los Libertadores.



-Avenida Los Libertadores:

* Desde el cruce con Diagonal Santander sentido norte-sur (Corponor),hasta la calle 18.



*Calle 18 desde la Avenida Los Libertadores hasta la avenida 4.



*Avenida 4 desde la calle 17 hasta la calle 18.



*Avenida 8 desde la calle 2 hasta la calle 17.



*Calle 2 desde la avenida 8 hasta la avenida 7 del barrio El Callejón.



*Avenida 7 desde la calle 2 hasta la Glorieta de El Terminal (no incluye la glorieta).





Dijo el mandatario municipal que la medida correspondiente al “Placa Día”, se determinó para vehículos de servicio público individual (taxis), y los respectivos de placa nacional (automóviles, motocicletas, camionetas, camiones y volquetas), y placa extranjera (automóviles, motocicletas, camionetas, camiones y volquetas), excepto los referentes a Cúcuta y su área metropolitana.

Explico el burgomaestre que para el servicio público de taxis ellos tendrán restricción de lunes a viernes desde las 7:00 de la mañana hasta las 23:00 horas en todo el territorio municipal, en las placas terminadas en:



*Primera Semana del Mes: Lunes (0), Martes (9), Miércoles (8), Jueves (7), Viernes (6).



*Segunda Semana del Mes: Lunes (1), Martes (2), Miércoles (3), Jueves(4), Viernes (5).



*Tercera Semana del Mes: Lunes (0), Martes (9), Miércoles (8), Jueves (7), Viernes (6).



*Cuarta Semana del Mes: Lunes (1), Martes (2), Miércoles (3), Jueves (4), Viernes (5).



Los vehículos particulares (automóviles, motocicletas, camiones, camionetas y volquetas), con placa nacional y placa extranjera les corresponde en todo el territorio municipal a partir de las 7:00 de la mañana hasta las 19:00 horas; en las placas terminadas en los siguientes dígitos: Lunes (0 y 9), Martes (1 y 8), Miércoles (2 y 7), Jueves (3 y 6), Viernes (4 y 5).



Agregó además que para permitir la movilidad los vehículos particulares con placa nacional pueden circular por el Anillo Vial de la capital nortesantandereana durante la restricción del "Placa Día".



Y advirtió que el presente Decreto se pondrá en marcha a partir del 1 de junio de 2017 y contempla un castigo de $368.865 pesos para los infractores.