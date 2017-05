‘Primero la Gente’ debe actuar con agilidad para evitar interinidad larga: Araujo

El senador bolivarense por el Centro Democrático, Fernando Nicolás Araujo Rumie, pidió que con el nombramiento de Jorge Londoño Zurek como alcalde encargado de Cartagena mientras sea investigado el titular Manolo Duque por el caso del edificio de Blas de Lezo, que no caigamos en intereses políticos que en este momento no convienen a la ciudad.

“El momento que atraviesa la ciudad no da espacios para hacer cálculos politiqueros ni para mezquindades políticas. Al alcalde encargado Sergio Londoño Zurek hay que rodearlo y tratar de volverle la gobernabilidad a la ciudad de Cartagena, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los sectores y por eso yo hare mi mayor esfuerzo por acompañar la buena gestión del doctor Londoño Zurek.”

Según el congresista, ahora el balón está en manos del movimiento “Primero la Gente”, para que envíe lo mas pronto posible una terna que satisfaga al Presidente Santos.

“Tiene ahora el deber de regresar el optimismo a la ciudad de Cartagena, generar confianza, para que los proyectos ciudadanos que requiere la ciudad no se frenen, para que la institucionalidad administrativa siga su curso. Le recomiendo ser garante de que el proceso de designación de un nuevo alcalde se dé con plena transparencia y garantías para toda la ciudadanía. Así mismo esperamos entonces que el movimiento significativo de ciudadanos que inscribió a Manuel Vicente Duque actúe con agilidad para que Cartagena no tenga una interinidad larga y el proceso sea lo más consensuado posible, que el proceso sea lo más certero posible, que no genere traumatismos a la ciudadanía cartagenera.”