“Pagar para no tener pico y placa es una medida elitista”: experto en Movilidad

Expertos en movilidad consultados por Caracol Radio encontraron varios reparos al anuncio hecho por el alcalde Enrique Peñalosa, en 6Am Hoy por Hoy, sobre que finalizando el año, quienes estén en capacidad económica, podrán pagar $4 millones aproximadamente para no tener pico y placa.

Fernando Rojas, experto en movilidad, aseguró que el Alcalde está enviando mensajes confusos a la ciudadanía, pues por un lado habla de desestimular el uso del vehículo particular, pero por el otro lado anuncia medidas para que quienes tengan capacidad económica paguen para no tener pico y placa.

“Mientras el Alcalde dice que hay que liberar espacio en la vías, pero si una persona tiene como pagar va a congestionar más, eso significa que medidas como estas son elitistas y van a premiar a los que más recursos tienen mientras que los que no tienen recursos, no solo no tienen alternativas para moverse en su carro, sino que adicionalmente no tienen un buen transporte público”, señaló Rojas.

Por su parte, Daniel Páez, experto en movilidad de la universidad de los Andes, señaló que la medida se convierte en elitista, si los recursos que se obtengan de ella no son invertidos en el transporte público o en población vulnerable.

“Deben dedicarse los recursos a que haya equidad, los recursos que se obtengan se inviertan en transporte público y en las personas más pobres, porque obviamente las personas de mayores ingresos son aquellas que se van a beneficiar para poder sacar sus carros en el pico y placa”, explicó.

Los dos expertos coincidieron en que de aplicarse esta medida es necesario que se amplié la restricción del pico y placa para los vehículos particulares o de lo contrario se generaría más caos y congestión en la ciudad.