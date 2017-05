Habitantes en riesgo por avalancha piden vía alterna para Otanche, Boyacá

Cientos de personas arriesgan sus vidas cruzando sectores donde está presente una falla geológica que ‘despertó’ con ocasión de las fuertes lluvias.

Alrededor de 10.000 personas están prácticamente atrapados dentro del mismo municipio.

De acuerdo con el Invías, el invierno activó una falla geológica atípica de más de cinco hectáreas que amenaza a Otanche, Boyacá. Un puente recién inaugurado por el Fondo Nacional de Adaptación y la mayoría de las vías de Otanche son las directamente afectadas.

Por dicha falla se advierte un riesgo de avalancha en la zona. El paso por el puente que comunica a Otanche con Puerto Boyacá está a punto de derrumbarse y fue cerrado, al igual que se restringió el paso para peatones y vehículos en los sectores de mayor riesgo se ha prohibido el paso

Pese a las advertencias, cientos de personas siguen arriesgando sus vidas porque no hay más pasos alternos en el municipio. El problema es que el terreno sigue cediéndose y siguen las lluvias.

Mientras el Fondo Nacional de Adaptación y el INVÍAS buscan la manera de recuperar el puente y hacer una vía alterna de algo más de 3 kilómetros, la gente le recuerda al gobierno local que este es un desastre anunciado, y le piden que efectúen los trabajos de la nueva obra, por un sector si beneficie a la comunidad.

“Hablamos de la restauración del anillo vial del municipio que nos comunica con Puerto Boyacá y el Magdalena Medio, que perfectamente puede ser la vía alterna que necesitamos, pero que está abandonada. Está construido hace más de 30 años entre la vereda Pizza Bolívar y la verada La Laguna. Y está interrumpido allí en más o menos 300 metros por una quebrada”, señaló en diálogo con Caracol Radio Martha Isabel Castro, residente de la vereda Pizza Bolívar de Otanche.

Agregó que “lo que buscamos con esa Acción Popular que hace casi cuatro años instauramos –cuyos documentos reposan en el juzgado 14 Administrativo y el Tribunal de Boyacá-, y que apeló la alcaldía, es que se tenga en cuenta la habilitación del corredor vial, porque mediante ella lo que exponíamos era precisamente habilitar ese anillo vial, para que evitáramos estar incomunicados, atrapados ante una eventualidad como la que estamos viviendo ahora por el invierno”.

De acuerdo con los líderes comunales, son más de 32 veredas las que están aisladas en ese sector del municipio por las fuertes lluvias. “Es en estos momentos cuando vemos la necesidad de más inversión en infraestructura vial en el municipio, si ya tuviéramos este corredor a nuestro servicio, no estaríamos sufriendo, económicamente estamos golpeados, no hemos podido ir a hacer mercado, o ir a vender nuestros productos, la leche la hemos tenido que represar porque no tenemos cómo ni por donde transitar”, indicó Castro.

Finalmente, le envió un mensaje a las autoridades encargadas de restablecer el tránsito de peatones y de vehículos en el municipio: “las autoridades quieren recuperar el puente donde se ha detectado una falla geológica, y donde hay dificultades para hacer una vía alterna. ¿No es mejor adecuar la vía que ya está lista, que es por la que estamos luchando?...solamente es mandar maquinaria y adaptar el tramo vial, y con toda la seguridad, habrá paso para la comunidad de 32 veredas, que somos los que más estamos afectados en este momento, y que no podemos ir al pueblo”.

Mientras el gobierno nacional establecerá las acciones para tratar de solucionar la movilidad de los habitantes, ejecuciones que tardarían mínimo un mes, la gente solicita que se planeen mejores vías para que nunca más vuelvan a quedar encerrados en su propio pueblo.