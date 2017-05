¡Alerta en Santa Marta! Desapareció el bicarbonato de los expendios

¿Quién compró todo el bicarbonato de sodio de las principales zonas comerciales de Santa Marta? Esa es la pregunta que hoy se hacen las autoridades distritales que han emprendido una investigación por el extraño caso que al parecer estaría relacionado con narcotraficantes que habrían adquirido toda la existencia de ese elemento para mezclarlo con drogas alucinógenas.

Este caso empezó a investigarse cuando los asiduos compradores del Mercado público de Santa Marta pusieron en alerta a las autoridades locales sobre la escasez inexplicable del bicarbonato de sodio en los expendios, producto que normalmente se comercializa en grandes cantidades y en pequeñas papeletas que cuestan entre 200 y 400 pesos.

Caracol Radio consultó a la coronel Sandra Vallejos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quien confirmó que sí existe un seguimiento a esta denuncia para verificar si existió una compra masiva de bicarbonato por parte de bandas narcotraficantes.

“Sí se está investigando en diferentes zonas y frentes para detectar si esto ha pasado y quienes son los responsables”, dijo Vallejos Delgado.

Sin embargo, un grupo especializado en casos de drogas alucinógenas de la Policía Judicial, Sijin, ha dicho que no han encontrado posible que las bandas de microtráfico estén mezclando el bicarbonato con cocaína para poner ese producto en las ollas de vicio porque no les resulta rentable, sin embargo, no se descarta esa práctica en los grandes laboratorios por lo que la investigación sigue y se tienen estudios sobre los graves daños que una mezcla así causa en las fosas nasales de una persona si la inhala.

“Lo que estamos averiguando es si de pronto están comprando el bicarbonato para los laboratorios para microtráfico porque para mezclas que hagan rendir drogas en las ollas de vicio no sería rentable, sin embargo, ese sí es uno de los productos que se usa para la producción de drogas y estamos investigando”, aseguró un funcionario de la Policía Judicial, Sijin, en Santa Marta.

Las indagaciones del caso se han extendido a las tiendas en los barrios para detectar si en algunas zonas de la ciudad se ha venido comprando de esa manera el bicarbonato sin que antes se hubiesen dado cuenta las autoridades.