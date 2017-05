Venta de Cafesalud genera traumatismos en la atención: usuarios

Los usuarios de Cafesalud en Cúcuta han indicado que debido a la incertidumbre por la compra de esta Eps por dos conglomerados, se han presentado mayores traumatismos en el servicio para los afiliados en esta región del país.

Muchos le dijeron a Caracol Radio que la tensión se mantiene por el futuro laboral de los trabajadores, afectando la calidad y la atención que se les brinda a los usuarios en la capital nortesantandereana.

Estella Castro una de las afectadas que tiene a su esposo Luis Raúl Mora con problemas cardiacos, afirmo que el personal no entiende las necesidades de los usuarios y muchas veces terminan en discusiones por la petición de servicios.

“Yo he tenido que pagar varios de los exámenes y eso no lo han reintegrado, los empleados de Cafesalud dicen que ellos solo son trabajadores y no pueden hacer nada, se ve que el problema que tienen es que no saben qué va a pasar con sus puestos, pero de igual forma nos afecta porque tampoco despachan los medicamentos y se siete la tensión entre ellos” dijo la usuaria.

Mario Vázquez quien llego desde Sardinata para una cita médica con su hijo de 4 años, afirmó que por la misma cantidad de usuarios que se tienen se han tenido problemas en el servicio.

“Ya me habían llamado para que viniera hasta Cúcuta con el niño y que tuviera la cita, pero al llegar a la entidad me dijeron que había que reprogramarla para el mes de julio, no es justo porque vengo desde lejos y quien necesita la atención es un menor de edad” dijo el afectado.

Varios de los trabajadores que pidieron no ser identificados, le expresaron a Caracol Radio que internamente se mantiene una tensión por el futuro laboral al llegar nuevos propietarios de la que es considerada la Eps más grande del país.