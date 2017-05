Empresarios piden presencia de la policía de tránsito en las vías alternas al puente Mariano Ospina Pérez

Mayor vigilancia reclaman los empresarios, para evitar que vehículos de más de 3 ejes utilicen la vías Urimaco- San Cayetano y Pedragales- La Floresta, corredores que no soportarían el tránsito diario de las tractomulas por el sector.

Ciro Ramírez presidente Comité Intergremial señaló que hace ante la falta de autoridad, se registra el paso descontrolado, con velocidades que exceden el límite permitido para una red vial terciaria.

"Falta un control en las vías, las autoridades deben impedir que ingresen vehículos a las corredores que no han sido habilitadas, si existiera un verdadero control pues no se afectaría el puente Pedregales, pero como no tenemos vigilancia, la comunidad está desprotegida".

"Realmente es necesario un control de las vías, para que se impida el tráfico pesado, si no se toman medidas, las vías quedarán para quien quiera utilizarlas". señaló el dirigente gremial

La comunidad ha pedido restringir la velocidad y paso de tráfico pesado, que ya ha pesado a afectar la salud de los lugareños.