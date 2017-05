Las casas políticas tras la alcaldía de Cartagena

En medio de la expectativa por el nombramiento del alcalde encargado en Cartagena, el columnista David Múnera, exconcejal de la ciudad, se refirió a lo que a su juicio, es un entuerto político en torno a esta designación que debe hacerla el presidente Juan Manuel Santos.

"Aquí lo que va a venir es la rapiña entre los políticos, entre la clase politiquera de la ciudad, de ver quién se queda con ese cargo. Yo me imagino los intereses que se están moviendo en Bogotá, de tratar de hablar todo el mundo con el presidente. Aquí no me extraña que el presidente devuelva y devuelva la terna hasta que pongan al funcionario que ellos quieren colocar", dijo.

Recordó el caso en el que se designó el encargado para el período de Campo Elías Teherán en 2012. Múnera aseguró que para la época, el presidente Santos devolvió una y otra vez la terna mientras Bruce Mac Master era alcalde encargado, hasta finalmente elegir a Carlos Otero Gerdts.

"Todos sabíamos que Otero era de la casa García y que esa casa había estado intrigando en ASI (el partido de Campo Elías), incluso se habló de sobornos en aquella época para que Otero ingresara a ese partido y pudiese optar por la alcaldía. Entonces yo me imagino cómo está la casa García, y los distintos senadores y representantes tratando de inducir y meter baza para que les nombren a una persona cercana a dirigir Cartagena", dijo.

Según el exconcejal, resulta atractivo para las casas políticas el manejo de la ciudad, debido a que "hay una cosa importante, y son los dineros que se van a manejar en los próximos meses por las construcciones de las megaobras (canales pluviales y protección costera), estamos hablando de billones de pesos. Así que me imagino todo mundo frotándose las manos a ver a quién le toca ese negociado", puntualizó.