“Si no nos garantizan el derecho a la defensa acudiremos a la tutela”: Abogado de Peñalosa

De acuerdo con el abogado, lo que le están pidiendo a las autoridades electorales es que se le reconozca el derecho de defensa al Alcalde Enrique Peñalosa y que haya una mínima revisión de las causales que justifican la revocatoria.

“Hoy en día la Registraduría tiene la idea es de la opinión de quien no se requiere, mirar cuáles son las razones que motivan la revocatoria del mandato, solamente es una revisión formal y no entrar a mirar si efectivamente hay de conocimiento o no del mandato”, añadió.

Agregó que están esperando que el Concejo Nacional Electoral decida la propuesta que han hecho, de lo contrario acudirán a las instancias judiciales por vía tutela.

“Tendríamos que interponer una acción de tutela para que se le permita garantizar el derecho de defensa al Alcalde”, explicó el Sierra Porto.

De igual manera señaló que “nosotros solicitamos que se reconociera el derecho de defensa del alcalde, porque hasta el al día de hoy no hemos conocido de las firmas que han recogido los comités de revocatoria. Y Que haya una revisión mínima de las causales que justifican la revocatoria de un mandato”.