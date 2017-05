La historia de amor que nació tras la intervención del Bronx

José Wilson Ramírez de 41 años y Miriam Carmenza Castro de 31 años, hace un año todavía deambulaban por las calles del centro de Bogotá buscando su dosis de bazuco, su sitio preferido para comprar las 'bichas' era el Bronx, por lo barato, pasaban la mayor parte del tiempo allí pero aún no se conocían.

El pasado 29 de mayo de 2016 cuando se hizo la intervención en la "olla" más grande de Bogotá y se vivieron días de escasez de droga José se encontró con un grupo de Integración Social que lo llevó a un hogar de paso fue allí cuando vio por primera vez a Miriam.

Caracol Radio

"Ahí encontré el amorcito nos comprendemos y ya mi vida ha cambiado mucho, nos entendemos", contó Miriam. "Llevaba quince años en la calle consumiendo marihuana y bazuco, ahora por Miriam dejé todo eso y estoy estudiando", agregó José.

Miriam y José después de un año de relación ahora quieren rescatar amigos que antes consumían con ellos y sacarlos de los caños donde se están refugiando ya que el Bronx no existe más. Actualmente ambos trabajan rescatando consumidores refugiados en estos canales de aguas negras.

"Yo me he encontrado con varios amigos les he dado una voz de aliento tratando de convencerlos para que salgan de la droga, la calle ya no es lo mismo que antes", manifestó José.

Este amor que nació tras la intervención del Bronx se quieren mantener, José y Miriam se quieren casar, tener una familia y olvidar definitivamente la calle y el bazuco.