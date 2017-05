Otro guerrillero de las Farc en Cauca fue asesinado

Un hombre perteneciente a las Farc que al parecer fue expulsado de la zona veredal de transición y normalización “Carlos Patiño” de la Elvira en el Municipio de Buenos Aires, fue asesinado por desconocidos y encontrado en un paraje de la Vereda La ventura, de esa localidad.

Se trata de Eider Quitumbo Quinayás de unos 23 años, quien de acuerdo con una nota suscrita por Walter Mendoza, jefe de la zona veredal, fue expulsado del lugar junto con Yeison Medina Valencia, por mala conducta. El mencionado ciudadano había salido la semana pasada de la zona veredal y según la nota del encargado del campamento entregada al mecanismos de Monitorio y verificación sede de El Ceral, las Farc, al momento de expulsarlo dijo que no se responsabilizaba por sus actos de mala conducta. Las autoridades en Buenos Aires, no entregaron mayores detalles sobre el particular, tampoco el Mecanismo que sobre estos hechos mantiene hermetismo. El cadáver del hombre que registraba impactos de arma de fuego reposaba anoche en medicina legal del municipio de Santander de Quilichao, donde según se dijo, sus familiares lo reconocieron. Sobre el otro guerrillero que salió de los campamentos, no se tiene información.