La ilegalidad de los poderes es responsabilidad de la propia Cámara de Comercio

Luego de conocerse que la Superintendencia de Subsidio Familiar anuló 3034 poderes recolectados en el marco del proceso previo a la asamblea general de Comfamiliar, 2064 de ellos que había recolectado la Cámara de Comercio de Pereira, las directivas de la Caja de Compensación explicaron que esa anulación fue por una transgresión a las normas por parte de la Cámara.

Y es que según el artículo 10 del decreto 2463 de 1981, "los miembros de las juntas o consejos directivos, los revisores fiscales de las cajas y demás funcionarios, están inhabilitados para llevar la representación de afiliados en las asambleas generales" lo cual es, según la Superintendencia, argumento suficiente para anular los poderes, debido a que Mauricio Vega, siendo representante legal de la Cámara de Comercio, era parte del Consejo Directivo Suplente.

Según lo conoció Caracol Radio, en el acta de anulación de los poderes quedó estipulado que en febrero de 2017 Vega firmó una circular en la que pedía a sus afiliados otorgarle a la Cámara el poder para que ésta los representara en la Asamblea General de Comfamiliar, mientras su renuncia como suplente en el Consejo directivo, se dio el 12 de mayo, es decir, un mes después.

El secretario general de la Asamblea, Juan Carlos Estrada, confirmó que no es persé el hecho de que los poderes hayan llegado en hojas membreteadas de la Cámara de Comercio lo que los anula, sino el hecho de que el representante legal de esta entidad, no podía hacer campaña hasta que no se retirara del Consejo directivo de Comfamiliar.