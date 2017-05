ATC recomienda a camioneros afiliados no viajar a Buenaventura

La Asociación de transportadores de Carga, ATC, que tiene unos 3 mil 800 afiliados en todo el país, le recomendó a los camioneros no prestar el servicio hasta tanto no vuelva la normalidad, pues consideran que no hay garantías de seguridad para los conductores ya que se han presentado casos de ataque a caravanas que han entrado o salido de la ciudad.

Según ATC, hasta la fecha unas 2 mil 600 tractomulas han dejado de cargar diariamente en el puerto, por lo que estiman que las pérdidas económicas para la industria del país alcanzan los 50 mil millones de pesos y se han dejado de transportar 11 punto 2 millones de toneladas en lo que va del paro.

La Asociación de Transportadores de carga indicó que respalda la protesta social que se adelanta en el puerto, pero rechazo los actos de vandalismo y de violencia, ya que ello desfigura el legítimo derecho a la protesta.

ATC le pidió al gobierno nacional que tome cartas en el asunto, pero no de una forma violenta, sino atendiendo las necesidades de la población que se encuentra en total abandono.